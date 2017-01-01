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Луценко сообщил о поимке группы "черных" регистраторов

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Члены преступной группы организовали схему завладения недвижимым имуществом и нанесли ущерб в 1,5 млрд грн.
Луценко сообщил о поимке группы "черных" регистраторов
© ssu.gov.ua
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  • В группу входили адвокаты и бывший руководитель органов юстиции
  • "Банда" смогла перерегистрировать имущества на 1,5 млрд
  • Следствие проверяет, помогали ли группе судьи
  • Преступники организовали схему завладения недвижимым имуществом
  • Недвижимость отжимали как частную, так и государственную
  • Задержаны семь человек – трое организаторов и четверо исполнителей
Луценко сообщил о поимке группы "черных" регистраторов
В группу входили адвокаты и бывший руководитель органов юстиции
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Сотрудники прокуратуры Киева и СБУ задержали семерых участников преступной группы, занимавшейся незаконным завладением недвижимого имущества. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

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В группу, в том числе, входили два адвоката и бывший руководитель органов юстиции Киева, 

"После длительного документирования прокуратура Киева и СБУ проводят спецоперацию по задержанию преступной группы, члены которой организовали схему завладения недвижимым имуществом, которое находилось в государственной, коммунальной и частной собственности, чем нанесен ущерб в 1,5 млрд грн", – написал Луценко.

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По его данным, в целом по результатам спецоперации семь человек – трое организаторов и четверо исполнителей – задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Изъятые документы позволят в дальнейшем изучить роль судей в принятии "нужных рейдерам решений",

Напомним, прошлой весной в Запорожье разоблачили банду черных риелторов.

 

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Теги: Недвижимость, рейдерство, Луценко, СБУ, рейдерский захват, регистраторы, Киев
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