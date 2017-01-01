Луценко сообщил о поимке группы "черных" регистраторов

Члены преступной группы организовали схему завладения недвижимым имуществом и нанесли ущерб в 1,5 млрд грн.

В группу входили адвокаты и бывший руководитель органов юстиции

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Сотрудники прокуратуры Киева и СБУ задержали семерых участников преступной группы, занимавшейся незаконным завладением недвижимого имущества. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

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В группу, в том числе, входили два адвоката и бывший руководитель органов юстиции Киева,

"После длительного документирования прокуратура Киева и СБУ проводят спецоперацию по задержанию преступной группы, члены которой организовали схему завладения недвижимым имуществом, которое находилось в государственной, коммунальной и частной собственности, чем нанесен ущерб в 1,5 млрд грн", – написал Луценко.

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По его данным, в целом по результатам спецоперации семь человек – трое организаторов и четверо исполнителей – задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Изъятые документы позволят в дальнейшем изучить роль судей в принятии "нужных рейдерам решений",

Напомним, прошлой весной в Запорожье разоблачили банду черных риелторов.

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