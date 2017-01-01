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В центре Киева частично ограничили движение

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Власти взялись за капитальный ремонт улицы Пушкинской. Работы идут на участке между улицами Богдана Хмельницкого и Прорезной.
Ремонтные работы продлятся до 30 сентября
Ремонтные работы продлятся до 30 сентября
Інформатор

В центре Киева на улице Пушкинской временно ограничили автомобильное движение. Об этом сообщает Киевская городская госадминистрации (КГГА) в субботу, 17 августа.

Отмечается, что на улице Пушкинской был начат капитальный ремонт.

"Мы начали капитальный ремонт улицы Пушкинской. Работы продолжаются на участке между улицами Богдана Хмельницкого и Прорезной. Там частично ограничено движение", – говорится в сообщении.

Ремонтные работы продлятся до 30 сентября. Однако отмечается, что время ремонта зависит от погодных условий.

"На улице Пушкинской планируется вложить два слоя асфальта, отремонтировать тротуары (с использованием ФЭМ и тактильной плитки). Освещать улицу будут LED-фонари на новых опорах", – добавили в КГГА.

Также вдоль улицы появится велополоса, а чтобы водители не заезжали на тротуары, планируют установить антипарковочные колонки.

Фото: КГГА 
 

Ранее сообщалось, что в Киеве до 31 августа частично ограничили движение на Южном мосту. Ремонтные работы будут проводиться на эстакаде в направлении левого берега – ориентировочно 400 метров после Выдубичей.

Также в Киеве ограничивали движение фур из-за жары в период с 11:00 до 18:00.

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Теги: Киев, КГГА, ремонт, движение, Дорожное движение, Ремонт дорог, ограничение движения
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Источник: korrespondent.net

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