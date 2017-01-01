В Киеве задержан убийца, расчленивший женщину на Русановском канале

В субботу, 17 августа, на Речном канале по улице Энтузиастов, прохожие обнаружили пакет с женскими останками. Полиция задержала убийцу .

Об этом сообщил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Киеве.

Полицейским удалось выяснить, что погибшей оказалась 35-летняя киевлянка. За два дня до жуткой находки, в полицию обратилась женщина с заявлением о пропажи своей дочери.

Читай также: В Германии жестоко убили украинскую заробитчанку

“Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий мы разоблачили в совершении убийства 38-летнего киевлянина. Как выяснилось, накануне местная жительница вместе с подозреваемым пришла к нему домой. После совместного распития спиртных напитков между ними возникла ссора, во время которой злоумышленник схватил нож и ударил женщину в голову. Чтобы избавиться от следов преступления, он в квартире расчленил тело, а затем в пакетах вынес части тела в канал “, - сообщают в полиции.

Во время обыска в квартире подозреваемого, полицейские обнаружили топор, нож и другие вещественные доказательства. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.