В Киеве задержан убийца, расчленивший женщину на Русановском канале
В субботу, 17 августа, на Речном канале по улице Энтузиастов, прохожие обнаружили пакет с женскими останками. Полиция задержала убийцу .
Об этом сообщил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Киеве.
Полицейским удалось выяснить, что погибшей оказалась 35-летняя киевлянка. За два дня до жуткой находки, в полицию обратилась женщина с заявлением о пропажи своей дочери.
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“Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий мы разоблачили в совершении убийства 38-летнего киевлянина. Как выяснилось, накануне местная жительница вместе с подозреваемым пришла к нему домой. После совместного распития спиртных напитков между ними возникла ссора, во время которой злоумышленник схватил нож и ударил женщину в голову. Чтобы избавиться от следов преступления, он в квартире расчленил тело, а затем в пакетах вынес части тела в канал “, - сообщают в полиции.
Во время обыска в квартире подозреваемого, полицейские обнаружили топор, нож и другие вещественные доказательства. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
Как сообщалось, 16 августа в Киеве в Русановском канале выловили расчлененное тело убитой женщины.
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