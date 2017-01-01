На Куреневке прогремел мощный взрыв на стройплощадке

Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Взрывчатка была заложена в экскаватор facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве утром в воскресенье, 18 августа, прогремел мощный взрыв.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел в 04:20 утра на ул. Данченко.

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“Взрыв разбудил весь микрорайон, по предварительной информации, взрыв-пакет был заложен в стройтехнику, а именно в экскаватор, который разравнивает площадку под строительство паркинга. Недавно эта территория принадлежала другой компании, которая проиграла суд, и данная техника сносила постройки бывших владельцев“, - сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются детали происшествия.

Как сообщалось 25 июля, под Киевом возле нового ЖК девушка подорвалась на гранате.

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