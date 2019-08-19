Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Взрыв разбудил весь микрорайон: В Киеве взлетел на воздух эскаватор

Комментариев: 4
Взрывотехники осмотрели территорию и собрали вещественные доказательства, полиция открыла уголовное дело.
Территорию через суд выиграла одна фирма у другой, эскаватор сносил постройки бывших владельцев
Территорию через суд выиграла одна фирма у другой, эскаватор сносил постройки бывших владельцев
dtp.kiev.ua

Читай также: В Киеве установили кнопки экстренного вызова помощи

В Киеве взорвали экскаватор на строительной площадке. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции в понедельник, 19 августа.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение от жителя Подольского района о том, что он слышал звук, похожий на взрыв.

На место происшествия сразу выехали следственно-оперативная группа территориального управления полиции, взрывотехники, эксперты-криминалисты, кинологи со служебными собаками, спасатели, карета “скорой“.

Читай также: В Винницкой области взорвали банкомат

“Правоохранители установили, что взрыв прогремел на территории строительной площадки. Взрывотехники осмотрели территорию и собрали вещественные доказательства для проведения соответствующей экспертизы... Никто не пострадал“, – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч.2 ст.194 УК). Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет заключения.

Читай также: В Запорожье сгорели склады рыбного завода “Аркадия“

В свою очередь dtp.kiev.ua сообщает, что взрыв произошел на улице Данченко.

“Взрыв разбудил весь микрорайон, по предварительной информации, взрыв-пакет был заложен в стройтехнику, а именно в экскаватор, который разравнивает площадку под строительство паркинга“, - пишет издание.

Недавно эта территория принадлежала другой компании, которая проиграла суд, и данная техника сносила постройки бывших владельцев.

Фото: dtp.kiev.ua 
 

Читай также: В Киеве “коктейлем Молотова“ сожгли маршрутку

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты в Крыму случайно запустили 700-килограммовую ракету.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Поделись:
Теги: Киев, фото, стройка, взрыв, экскаватор
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Кайдаш    19.08.2019, 13:39
Оценка:  0
Кайдаш
700- килограммовая ракета, случайно запущенная оккупантами в Крыму, попала в мирный киевский экскаватор...
Кайдаш    19.08.2019, 13:41
Оценка:  0
Кайдаш
Министру обороны - оборудовать все киевские стройплощадки системами противоракетной обороны )))
Антибес    19.08.2019, 13:31
Оценка:  +1
Антибес
Российский диверсионно-разведывательный спецназ уже в Киеве! ;-)
Media-sapiens    19.08.2019, 12:58
Оценка:  0
Media-sapiens
В Киеве взлетел, а приземлился то где?
Вчера писали про взрыв-пакет, а сегодня уже отправили CАТ делать парковку на Луне?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь