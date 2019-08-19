Взрыв разбудил весь микрорайон: В Киеве взлетел на воздух эскаватор

Взрывотехники осмотрели территорию и собрали вещественные доказательства, полиция открыла уголовное дело.

Территорию через суд выиграла одна фирма у другой, эскаватор сносил постройки бывших владельцев dtp.kiev.ua

Читай также: В Киеве установили кнопки экстренного вызова помощи

В Киеве взорвали экскаватор на строительной площадке. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции в понедельник, 19 августа.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение от жителя Подольского района о том, что он слышал звук, похожий на взрыв.

На место происшествия сразу выехали следственно-оперативная группа территориального управления полиции, взрывотехники, эксперты-криминалисты, кинологи со служебными собаками, спасатели, карета “скорой“.

Читай также: В Винницкой области взорвали банкомат

“Правоохранители установили, что взрыв прогремел на территории строительной площадки. Взрывотехники осмотрели территорию и собрали вещественные доказательства для проведения соответствующей экспертизы... Никто не пострадал“, – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч.2 ст.194 УК). Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет заключения.

Читай также: В Запорожье сгорели склады рыбного завода “Аркадия“

В свою очередь dtp.kiev.ua сообщает, что взрыв произошел на улице Данченко.

“Взрыв разбудил весь микрорайон, по предварительной информации, взрыв-пакет был заложен в стройтехнику, а именно в экскаватор, который разравнивает площадку под строительство паркинга“, - пишет издание.

Недавно эта территория принадлежала другой компании, которая проиграла суд, и данная техника сносила постройки бывших владельцев.