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В Киеве авто влетело в толпу людей

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ДТП, похожее на харьковскую трагедию, произошло сегодня в Киеве. На перекрестке столкнулись два авто, одно из которых ударом выбросило в толпу людей. Двое пешеходов госпитализированы в тяжелом состоянии.
В Киеве произошло серьезное ДТП
В Киеве произошло серьезное ДТП
kiev.informator.ua

Вечером в понедельник, 19 августа на перекрестке в Киеве Range Rover столкнулся с Tesla и влетел в толпу пешеходов. На данный момент известно о четырех пострадавших, сообщает Информатор.

Отмечается, что серьезное ДТП произошло на пересечении улиц Саксаганского и Льва Толстого около 18:05.

По предварительной информации, автомобиль Tesla стоял на светофоре по улице Саксаганского и начал движение. Прямо перед ним с улицы Льва Толстого выскочил Range Rover: электрокар ударил внедорожник в бок и его выбросило на тротуар, прямо в толпу пешеходов.

Range Rover снес четырех людей, двое из них, по словам свидетелей, получили серьезные травмы и были госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще двое получили травмы средней степени тяжести.

Также по инерции Range Rover ударил еще два автомобиля за перекрестком.

Очевидцы утверждают, что водитель Range Rover находился в состоянии алкогольного опьянения. В момент удара правая дверь внедорожника оказалась заблокирована и оба мужчины выходили из салона через водительскую сторону.

Правоохранители пытаются установить, кто из них управлял автомобилем в момент ДТП.

На месте продолжают работать правоохранители, на место вызвали следственно-оперативную группу. Подробности аварии выясняются.

 

Cмотрите фотогалерею: В Киеве авто влетело в толпу людей

Напомним, резонансное ДТП случилось 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой отбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек. В 2019 году суд вынес приговор фигурантам ДТП в Харькове - обоим дали по десять лет.

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Теги: автомобили, Киев, ДТП, Пешеходы, видео, фото, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ЛОсуЛАчка    19.08.2019, 21:19
Оценка:  0
ЛОсуЛАчка
на зону водил долбойобов!!! на зону!!!
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