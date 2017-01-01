В Киеве водитель авто на российских номерах “вырубился” за рулем
В Киеве возле здания Национального банка патрульным пришлось разбить стекло автомобиля Mercedes с российской регистрацией, чтобы освободить из него водителя в бессознательном состоянии. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Fаcebook в понедельник, 19 августа.
Инцидент произошел на пересечении улиц Садовая и Институтская. В машине нашли открытую бутылку водки "Абсолют". Кроме того, в салоне также заметили букет цветов и женское белье на зеркале заднего вида.
Мужчину не смогли разбудить, поэтому не проверили, был ли он пьян. Правоохранители вызвали медиком и те госпитализировали горе-водителя.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве водитель авто на российских номерах “вырубился” за рулем
Напомним, что ранее полицейский подвез известного актера и был наказан.
Также сообщалось, что полуголый мужчина на ходу выпрыгнул из "скорой" в Киеве.
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