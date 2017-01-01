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В Киеве водитель авто на российских номерах “вырубился” за рулем

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Полицейским пришлось разбить окно машины. Там нашли женское белье на зеркале заднего вида, бутылку водки и букет цветов.
Полиция в Киеве разбила окно, чтобы разбудить водителя
Полиция в Киеве разбила окно, чтобы разбудить водителя
facebook.com/KyivOperativ

В Киеве возле здания Национального банка патрульным пришлось разбить стекло автомобиля Mercedes с российской регистрацией, чтобы освободить из него водителя в бессознательном состоянии. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Fаcebook в понедельник, 19 августа.

Инцидент произошел на пересечении улиц Садовая и Институтская. В машине нашли открытую бутылку водки "Абсолют". Кроме того, в салоне также заметили букет цветов и женское белье на зеркале заднего вида.

Мужчину не смогли разбудить, поэтому не проверили, был ли он пьян. Правоохранители вызвали медиком и те госпитализировали горе-водителя.

 

 

Напомним, что ранее полицейский подвез известного актера и был наказан.

Также сообщалось, что полуголый мужчина на ходу выпрыгнул из "скорой" в Киеве.

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Теги: Киев, ДТП, курьезы, полиция, водитель
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Источник: korrespondent.net

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