В Киеве водитель авто на российских номерах “вырубился” за рулем

Полицейским пришлось разбить окно машины. Там нашли женское белье на зеркале заднего вида, бутылку водки и букет цветов.

Полиция в Киеве разбила окно, чтобы разбудить водителя facebook.com/KyivOperativ

В Киеве возле здания Национального банка патрульным пришлось разбить стекло автомобиля Mercedes с российской регистрацией, чтобы освободить из него водителя в бессознательном состоянии. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Fаcebook в понедельник, 19 августа.

Инцидент произошел на пересечении улиц Садовая и Институтская. В машине нашли открытую бутылку водки "Абсолют". Кроме того, в салоне также заметили букет цветов и женское белье на зеркале заднего вида.

Мужчину не смогли разбудить, поэтому не проверили, был ли он пьян. Правоохранители вызвали медиком и те госпитализировали горе-водителя.

Напомним, что ранее полицейский подвез известного актера и был наказан.

Также сообщалось, что полуголый мужчина на ходу выпрыгнул из "скорой" в Киеве.

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