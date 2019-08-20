Сила и скорость столкновения была такой, что у потерпевшей оторвалась нога и другие части тела.

В ночь на вторник в Киеве недалеко от станции метро Академгородок произошло смертельное ДТП. Легковушка Mercedes сбила насмерть девушку-пешехода и протащила ее на капоте несколько сотен метров, сообщает Информатор 20 августа.

"По предварительной информации, автомобиль Mercedes двигался от станции метро Академгородок на очень большой скорости и сбил девушку, которая переходила дорогу. Сила и скорость столкновения была такой, что у потерпевшей оторвалась нога и другие части тела", – говорится в сообщении.

Седан затормозил уже возле следующего перекрестка. Водитель не стал дожидаться прибытия полиции и скрылся с места происшествия. Прибывшим же на место медикам оставалось только зафиксировать смерть девушки.

На участке дороги, где произошла авария, работали три экипажа патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Водителя уже ищут.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве водитель Mercedes сбил насмерть девушку и скрылся

Напомним, накануне вечером на перекрестке в центре Киева Range Rover столкнулся с Tesla и влетел в толпу пешеходов. Пострадали минимум четыре человека.

Также сообщалось, что в столкновении двух легковых автомобилей возле села Гоголев под Киевом погиб сотрудник полиции и его семилетняя пассажирка.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet