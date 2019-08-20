В Киеве ночью устроили перестрелку с сотрудниками Службы охраны
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В Киеве в ночь на 20 августа на Голосеевской площади неизвестные на авто марки Mercedes устроили перестрелку с сотрудниками Службы охраны.
Об этом сообщает “Информатор“.
“В конфликте участвовали неизвестные люди на Mercedes и сотрудники службы охраны. Причем стрельбу открыли именно люди на Mercedes“, - сообщили журналистам полицейские и свидетель перестрелки.
Инцидент произошел примерно в 23:00, 19 августа. Завершилась стрельба тем, что нападавшие скрылись в сторону Голосеевского парка. На асфальте остались следы крови, и полицейские подтвердили, что в больницу увезли одного человека.
Полиция предполагает, что это не единственный человек, который пострадал в результате стрельбы.
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На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы, патрульные полицейские. Дополнительная информация станет известна, как только полицейские получат доступ к камере наблюдения, на которой была зафиксирована перестрелка.
Как сообщалось 19 августа, под Киевом контрактник под наркотиками застрелил гражданского.
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