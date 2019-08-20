В киевском стеклянном мосту завелись мухи

Пользователи сети активно комментируют видео.

На весь экран Свернуть

Читай также: В Киеве на “мосту Кличко“ треснуло боковое стекло

В интернете показали, что на стеклянном “мосту Кличко“ в центре столицы завелись мухи.

Об этом сообщает пользователь сети Дмитрий Вдовико.

“Будете смеяться, но внутри стекла на мосту Кличко завелись мухи“, - говорится в комментарии к опубликованному видео.

На кадрах видно, что между стеклами действительно завелась живность.

Как сообщалось 11 июля, в Киеве на “стеклянном“ мосту появилась новая трещина и ослабли тросы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.