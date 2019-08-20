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В киевском стеклянном мосту завелись мухи

Комментариев: 5
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В киевском стеклянном мосту завелись мухи
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В киевском стеклянном мосту завелись мухи
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В интернете показали, что на стеклянном “мосту Кличко“ в центре столицы завелись мухи.

Об этом сообщает пользователь сети Дмитрий Вдовико.

“Будете смеяться, но внутри стекла на мосту Кличко завелись мухи“, - говорится в комментарии к опубликованному видео.

На кадрах видно, что между стеклами действительно завелась живность.

Как сообщалось 11 июля, в Киеве на “стеклянном“ мосту появилась новая трещина и ослабли тросы.

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Теги: стеклянный мост, Киев, мухи
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Комментариев (5)
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Boxerogos    20.08.2019, 11:10
Оценка:  -1
Boxerogos
А что здесь удивительного,если этот мост сделан из гoвна!)))))))))))))))
Зорян_и_Шкиряк    20.08.2019, 11:07
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
А что на этот вопиющий факт скажет завсегдатай БигМира товарищ Мухоморов? Мухоморище! Ваше слово!
Афганец    20.08.2019, 11:05
Оценка:  0
Афганец
На кой этому отмороженному боксэру нужен был этот мост?
Так вам и надо, кыивляны! Пусть он с вас бабло соберет, на дезинфекцию от мух! Знайте, кого выбрали!
ВосставшийИзБана    20.08.2019, 10:30
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Мухи всегда на говно летят.
Зорян_и_Шкиряк    20.08.2019, 11:05
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Страна успешно идёт нагавно гу с развитыми странами Европы.
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