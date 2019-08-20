В киевском стеклянном мосту завелись мухи
Пользователи сети активно комментируют видео.
В киевском стеклянном мосту завелись мухи
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В киевском стеклянном мосту завелись мухи
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В интернете показали, что на стеклянном “мосту Кличко“ в центре столицы завелись мухи.
Об этом сообщает пользователь сети Дмитрий Вдовико.
“Будете смеяться, но внутри стекла на мосту Кличко завелись мухи“, - говорится в комментарии к опубликованному видео.
На кадрах видно, что между стеклами действительно завелась живность.
Как сообщалось 11 июля, в Киеве на “стеклянном“ мосту появилась новая трещина и ослабли тросы.
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Так вам и надо, кыивляны! Пусть он с вас бабло соберет, на дезинфекцию от мух! Знайте, кого выбрали!