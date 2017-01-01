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Стрельбу в Киеве устроили сотрудники двух охранных структур - полиция

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Сейчас решается вопрос о задержании пятерых участников инцидента.
Полиция выясняет обстоятельства инцидента
Полиция выясняет обстоятельства инцидента
kyiv.npu.gov.ua

Полиция Киева установила личности нескольких участников потасовки со стрельбой, которая произошла ночью возле станции метро “Голосеевская“ в Киеве, решается вопрос о задержании пятерых из них.

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

В рамках досудебного расследования установлено, что конфликт в парке возник между представителями “Муниципальной охраны“ и частной охранной фирмы.

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Правоохранители во время проведения розыскных мероприятий установили нескольких активных участников события: решается вопрос о задержании пятерых из них (все они имеют телесные повреждения) в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 

Кроме того, полицейские проводят неотложные следственные действия, в том числе обыски. После установления всех обстоятельств инцидента возможна дополнительная квалификация события.

Напомним, в ночь на вторник, 20 августа, в Киеве возле станции метро “Голосеевская“ возникла потасовка. В результате инцидента с применением травматического и холодного оружия госпитализированы трое мужчин: двое с огнестрельными ранениями и один - с ножевым ранением ноги. По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до семи лет.

Как сообщалось 20 августа, в Киеве в ночь на 20 августа на Голосеевской площади неизвестные на авто марки Mercedes устроили перестрелку с сотрудниками Службы охраны.

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Теги: Киев, стрельба, охранники
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