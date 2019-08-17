Дни открытых дверей в STUDY Academy

Лето близится к завершению. Надеемся, вы успели хорошо отдохнуть и готовы с новыми силами приступить к новому учебному сезону.

STUDY Academy — самая большая Академия английского языка в Украине — приглашает на Дни открытых дверей. Приходите и узнайте о возможностях получения международного образования в Украине!

Когда? 17 и 24 августа 2019 года

Где? 11 премиум-локаций STUDY Academy в Киеве

Условия участия: бесплатно, по предварительной регистрации

Что вас ждет на Днях открытых дверей 17 и 24 августа?

1) Презентация учебных программ STUDY Academy

Посетители события первыми узнают о новых программах STUDY Academy и смогут забронировать места в группах с удобным графиком обучения.

2) Бесплатное тестирование уровня английского языка

Гости смогут пройти устное и письменное тестирование, которое определит уровня английского языка.

3) Консультации образовательных экспертов по обучению в Украине и за рубежом

По результатам тестирования уровня английского языка каждый студент получит персональную образовательную стратегию.

4) Специальные цены только 1 день!

Только на Днях открытых дверей будут действовать скидки до 5000 гривен на учебные программы STUDY Academy.

5) Развлекательная программа для детей

Творческие мастер-классы, яркая фотозона, а также безлимитная сладкая вата и попкорн! :)



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Дни открытых дверей — это семейное мероприятие, ведь в STUDY Academy предлагаются программы для всех возрастов.

Увлекательный английский — от 6 лет

Изучение английского языка с академической подготовкой и личным развитием ребенка.

Академический английский — 13-17 лет

Академический английский с профориентацией и подготовкой к поступлению и обучению в университете.

Школьные предметы на английском языке — 13-17 лет

Изучение математики, бизнеса, биологии, физики и химии по программе 9-12 классов школ Канады и США.

Учеба по стандартам средних школ Канады и США — 13-17 лет

Возможность получить аттестат о полном среднем образовании от школы Канады и США, изучение любимых школьных предметов на английском языке.

Академическая подготовка к поступлению и обучению в ВУЗах — 15-17 лет

Языковая и академическая подготовка к обучению за границей с гарантией зачисления в 275 ВУЗов по всему миру.

Подготовка к поступлению в школы-пансионы за границей — 12-15 лет

Академическая подготовка к обучению за границей с гарантией зачисления в 100 бординговых школ по всему миру.

Курсы английского для студентов и взрослых — от 16 лет

Программы интенсивного английского, подготовка к сдаче IELTS, индивидуальные занятия.

STUDY Academy — первая в Украине академия английского языка с центрами премиум-класса в Киеве и Одессе. Программы Академии разработаны на основе 20 лет опыта компании STUDY.UA в области международного образования.

Преподавательский состав Академии — это дипломированные украинские учителя, а также сертифицированные преподаватели-носители языка из Великобритании, США и Канады.

До встречи 17 и 24 августа!

Выберите ваш идеальный учебный курс на Днях открытых дверей 17 и 24 августа!

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