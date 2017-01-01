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В Киеве прохожий вступился за подростков и получил пулю

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У мужчины огнестрельное ранение руки.
В Киеве прохожий вступился за подростков и получил пулю
© facebook.com/UA.KyivPolice
Фото 1/3
  • На месте стрельбы был обнаружен пистолет и девять патронов к нему
  • На месте стрельбы был обнаружен пистолет и девять патронов к нему
  • На месте стрельбы был обнаружен пистолет и девять патронов к нему
В Киеве прохожий вступился за подростков и получил пулю
На месте стрельбы был обнаружен пистолет и девять патронов к нему
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В Киеве мужчина заступился за подростков, в результате чего получил огнестрельное ранение руки.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

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По данным правоохранителей, инцидент произошел по улице Ивана Мазепы. Здесь двое мужчин набросились на двух подростков с обвинениями в изнасиловании несовершеннолетней. Прохожий решил заступиться, после чего получил пулю в руку.

Нападавшие скрылись с места инцидента на автомобиле, после чего в столице ввели план “Перехват“. Спустя час в Подольском районе задержали трех человек 1998, 1996 и 1978 годов рождения.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось 20 августа, в Киеве водитель накричал на женщину с коляской и убил ее собаку.

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Теги: стрельба, конфликт, Киев
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