В столице 6 детей забрались на Северный мост: С высоты 100 метров их сняли спасатели
В столице шестеро детей забрались во внутреннюю конструкцию Северного моста на высоту 100 метров, их сняли спасатели.
Об этом УНН сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Киеве.
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Так, 20 августа, в 17:42, в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение от полицейских о том, что на Северном мосту на высоте 100 м находилось 6 детей.
Спасатели отправились на место происшествия. Для открывания заблокированных дверей, ведущих на лестницу моста, использовался бензорез.
Как сообщалось 6 августа, селфи школьников на электроопоре окончилось падением, ожогами и комой.
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