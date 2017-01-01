В столице 6 детей забрались на Северный мост: С высоты 100 метров их сняли спасатели

Двери ведущие на лестницу моста оказались заблокированы.

Все дети остались живы и невредимы 3m2.kiev.ua

В столице шестеро детей забрались во внутреннюю конструкцию Северного моста на высоту 100 метров, их сняли спасатели.

Об этом УНН сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

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Так, 20 августа, в 17:42, в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение от полицейских о том, что на Северном мосту на высоте 100 м находилось 6 детей.

Спасатели отправились на место происшествия. Для открывания заблокированных дверей, ведущих на лестницу моста, использовался бензорез.

Как сообщалось 6 августа, селфи школьников на электроопоре окончилось падением, ожогами и комой.

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