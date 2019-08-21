Киевлянин до смерти избил свою жену лопатой
В Киеве задержали мужчину, который до смерти забил жену.
Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.
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В Оболонское управление полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что его жена умерла. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили на полу квартиры мертвую 52-летнюю женщину. На теле умершей эксперты обнаружили многочисленные гематомы и кровоподтеки.
Мужчина рассказал, что во время совместного распития алкогольных напитков между супругами возникла очередная ссора. В разгар спора фигурант схватил лопату и избил ей жену, а на следующий день обнаружил ее мертвой.
Правоохранители установили, что 50-летний киевлянин вместе с женой работали в пункте приема вторсырья. Ранее задержанный к уголовной ответственности не привлекался.
Тело погибшей направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти. Фигуранта задержали.
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Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Как сообщалось 1 мая, в Кривом Роге ревнивец убил жену лопатой на глазах у 3-летней дочери.
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Плешеватый
Убил бабушку лопатой
Синелобые поглатители социальной водочки.
Нужно позакрывать гешкеты подпольные и так называемые пункты приёма вторсырья!