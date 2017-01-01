В Киеве задержали организатора детской порностудии

Правоохранители задержали злоумышленника второй раз.

В начале августа преступник вышел из СИЗО под залог facebook.com/cyberpoliceua

Сотрудники правоохранительных органов задержали киевлянина, который организовывал съемки детской порнографии.

Об этом сообщила пресс-служба департамента киберполиции Национальной полиции Украины в Facebook.

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Правоохранители задержали злоумышленника второй раз. Он обвиняется в организации и создании детской порнографии. В начале августа он вышел из СИЗО в Полтаве под залог, который составил 153 680 гривен.

После того, как мужчина оказался на свободе он уехал в Киев. Злоумышленник снимал квартиру и скрывался от полиции.

Как сообщалось 30 июня, порносайт подарил машину постоянному зрителю с инвалидностью.

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