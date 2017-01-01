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Перепутала педали: в Киеве во дворе автомобиль наехал на женщину с ребенком

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Предполагается, что водительница автомобиля перепутала педали.
Потерпевшие оказались под машиной
Потерпевшие оказались под машиной
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В Дарницком районе Киева автомобиль во дворе жилого дома наехал на женщину с ребенком. Об этом сообщает Facebook-сообщество Киев Оперативный.

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За рулем автомобиля находилась 59-летняя женщина. Она на значительной скорости сдала назад. В этот момент машину обходила женщина с девятилетним ребенком. Они оказались под машиной.

Очевидцы говорят, что водительница могла перепутать педали, поскольку скорость была слишком большой, как для придомовой территории.

После столкновения они были под авто - ребята поднимали авто и доставали их оттуда, - сообщил автор публикации.

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К счастью, инцидент обошелся без человеческих жертв. Потерпевших госпитализировали. На данный момент решается вопрос об открытии уголовного дела по данному факту.

Напомним, в Киеве водитель Mercedes сбил насмерть девушку и скрылся. Сила и скорость столкновения была такой, что у потерпевшей оторвалась нога и другие части тела. 

 

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Теги: ДТП, авария, ребенок, Киев
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