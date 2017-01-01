В центре столицы проходит репетиция праздничного шествия, в связи с чем Крещатик и соседние улицы перекрыли до 23:00.

В центре Киева началась подготовка к генеральной репетиции Шествия ко Дню Независимости Украины. Об этом вечером в четверг, 22 августа, сообщает УНН.

Отмечается, что в связи с проведением репетиции частично ограничено движение по центральной части города.

Так, с 18 часов на движение перекрыто на Крещатике от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Трехсвятительской, на Михайловской от улицы Костельной до улицы Крещатик. Ограничение будет действовать до 23 часов.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве проходит репетиция Марша достоинства

Накануне сообщалось, что в Киеве прошла репетиция Марша достоинства, в которой участвовали военные и представители других силовых формирований Украины.

Напомним, в июле президент Зеленский отменил военный парад в Киеве на День Независимости и пообещал раздать эти деньги военным. Однако позже решили все-таки провести какую-то акцию вместо парада. Ее назвали Марш достоинства.

Также стало известно, что ветераны и Офис президента проведут два разных марша.

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