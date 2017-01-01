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Киевпастранс перенес открытие фуникулера

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После ремонта фуникулера его должны были снова открыть 23 августа, но компании понадобилось больше времени на восстановление.
Киевпастранс перенес открытие фуникулера
Киевпастранс перенес открытие фуникулера
zn.ua

Коммунальное предприятие Киевпастранс перенесло открытие фуникулера на неизвестный период. Об этом сообщает пресс-служба предприятия в четверг, 22 августа.

Сообщается, что после испытательного нагрузки вытяжка троса превысила допустимую норму. Так, согласно экспертной оценки специалистов этот вопрос требует дополнительного внимания и времени на коррекцию, сообщили в Киевпастрансе.

Отметим, что о дне завершения регламентных работ в ведомстве должны сообщить дополнительно.

Напомним, что Киевпастранс 22 июля закрыл фуникулер на ежегодный технический осмотр на месяц - его должны были открыть 23 августа.

Также сообщалось, что в Киеве произошел сбой в движении городской электрички.

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Теги: киевпастранс, фуникулер, киевский фуникулер, "Киевпастранс"
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Источник: korrespondent.net

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