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Трос не выдержал нагрузки: Запуск киевского фуникулера отложили

Комментариев: 1
На столичном фуникулере был проведен ремонт.
"Киевпастранс" приносит извинения за неудобства
"Киевпастранс" приносит извинения за неудобства
kiev.vgorode.ua

Запуск в работу Киевского фуникулера после ежегодных регламентных работ отложен на неопределенное время.

Об этом заявили в Киевской горгосадминистрации со ссылкой на КП "Киевпастранс".

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"После испытательной нагрузки вытяжка троса превысила допустимую норму. Согласно экспертной оценке специалистов, этот вопрос требует дополнительного внимания и времени на коррекцию. О дне завершения регламентных работ предприятие сообщит дополнительно", — сообщили в мэрии.

"Киевпастранс" приносит извинения за неудобства и напоминает, что во время ежегодных регламентных работ обновлены средства связи, настилы пола и потолка, проведен ремонт тяговых двигателей, колес, тормозов, пантографов.

Как сообщалось 5 августа, под Кировоградом рухнул лифт, двое людей были травмированы.

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Теги: фуникулер, трос, Киев
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Комментариев (1)
Кайдаш    23.08.2019, 10:33
Оценка:  0
Кайдаш
Маленький мальчик на лифте катался.
Всё хорошо. Только трос оборвался....
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