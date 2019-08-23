Трос не выдержал нагрузки: Запуск киевского фуникулера отложили
Запуск в работу Киевского фуникулера после ежегодных регламентных работ отложен на неопределенное время.
Об этом заявили в Киевской горгосадминистрации со ссылкой на КП "Киевпастранс".
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"После испытательной нагрузки вытяжка троса превысила допустимую норму. Согласно экспертной оценке специалистов, этот вопрос требует дополнительного внимания и времени на коррекцию. О дне завершения регламентных работ предприятие сообщит дополнительно", — сообщили в мэрии.
"Киевпастранс" приносит извинения за неудобства и напоминает, что во время ежегодных регламентных работ обновлены средства связи, настилы пола и потолка, проведен ремонт тяговых двигателей, колес, тормозов, пантографов.
Как сообщалось 5 августа, под Кировоградом рухнул лифт, двое людей были травмированы.
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Всё хорошо. Только трос оборвался....