Все было в крови: Украинец устроил резню в испанском аэропорту

Нападавшего забрала полиция.

Весь пол аэропорта был в крови ispaniagid.ru

В аэропорту Барселоны (Испания) 21 августа произошел кровавый конфликт с участием двух украинцев.

Как сообщает издание “Форпост“, выпивший житель Запорожья с ножом напал на жителя Днепра сразу после того, как только забрал свой багаж.

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Очевидцы событий рассказывают, что нападавший зашел на борт самолета трезвым, но спустя некоторое время начал скандалить. Во время полета у него возник конфликт с жителем Днепра, однако в самолете мужчину удалось успокоить силами персонала.

Уже на территории аэропорта житель Запорожья решил вновь выяснить отношения и бросился с ножом на мужчину. Очевидцы говорят, что весь пол аэропорта был в крови. Нападавшего забрала полиция, пострадавший госпитализирован.

Как сообщалось 22 августа, в Испании задержали мужчину за съемку сотен пассажирок метро.

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