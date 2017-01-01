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В Киеве начался Марш защитников Украины

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Альтернативное официальному шествие началось на Майдане Незалежности сразу после Марша Достоинства.
Марш защитников Украины
Марш защитников Украины
ukrinform.ru

В Киеве в субботу, 24 августа, после официального Марша достоинства, который прошел в честь Дня независимости Украины, начался Марш защитников, сообщают УкраїнськіНовини.

Отмечается, что 11 тысяч человек начали альтернативный Марш защитников Украины по случаю Дня независимости в центре Киева. Шествие началось в 11:00 в Парке Тараса Шевченко.

Колонну Марша защитников возглавляют семьи павших героев. Участники пройдут по бульвару Шевченко в направлении Бессарабского рынка и дальше по Крещатику до Майдана Незалежности.

Каких-либо нарушений правопорядка не зафиксировано.

По данным организаторов, всего на Марше ожидается около 10 тысяч людей.

Также зафиксировали первую машину из колонны Автомайдана.

 

 

Ранее в Киеве прошел официальный Марш Достоинства с участием президента Зеленского.

Кorrespondent.net ведет онлайн-трансляцию празднования

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Теги: Киев, фото, День Независимости, марш, защитник
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Источник: korrespondent.net

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