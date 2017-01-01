В Киеве начался Марш защитников Украины
В Киеве в субботу, 24 августа, после официального Марша достоинства, который прошел в честь Дня независимости Украины, начался Марш защитников, сообщают УкраїнськіНовини.
Отмечается, что 11 тысяч человек начали альтернативный Марш защитников Украины по случаю Дня независимости в центре Киева. Шествие началось в 11:00 в Парке Тараса Шевченко.
Колонну Марша защитников возглавляют семьи павших героев. Участники пройдут по бульвару Шевченко в направлении Бессарабского рынка и дальше по Крещатику до Майдана Незалежности.
Каких-либо нарушений правопорядка не зафиксировано.
По данным организаторов, всего на Марше ожидается около 10 тысяч людей.
Также зафиксировали первую машину из колонны Автомайдана.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве начался Марш защитников Украины
Ранее в Киеве прошел официальный Марш Достоинства с участием президента Зеленского.
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