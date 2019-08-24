По улицам Киева прошел Марш защитников
Десятки тысяч людей, среди них ветераны АТО/ООС и члены семей погибших воинов совершили шествие в центре столицы.
В субботу, 24 августа, на альтернативный Марш защитников пришло гораздо больше людей, чем на официальный Марш Достоинства с участием президента. Кorrespondent.net публикует кадры с места событий.
По некоторым данным в нем приняли участие около 50 тысяч людей. По сообщениям организаторов, на Марш защитников приехали из 20 областей Украины.
Колонна защитников прошлась от парка Шевченко до Майдана Незалежности. По дороге к ней присоединялись другие участники. Шествие завершилось в 12:20.
Cмотрите фотогалерею: По улицам Киева прошел Марш защитников
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