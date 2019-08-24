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По улицам Киева прошел Марш защитников

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Десятки тысяч людей, среди них ветераны АТО/ООС и члены семей погибших воинов совершили шествие в центре столицы.
Марш защитников в Киеве
Марш защитников в Киеве
Павел Пащенко

В субботу, 24 августа, на альтернативный Марш защитников пришло гораздо больше людей, чем на официальный Марш Достоинства с участием президента. Кorrespondent.net публикует кадры с места событий.

По некоторым данным в нем приняли участие около 50 тысяч людей. По сообщениям организаторов, на Марш защитников приехали из 20 областей Украины.

Колонна защитников прошлась от парка Шевченко до Майдана Незалежности. По дороге к ней присоединялись другие участники. Шествие завершилось в 12:20.

 

День независимости Украины 2019: онлайн-трансляция

 

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Теги: Киев, фото, День Независимости, марш
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Nikolas_Adver    24.08.2019, 16:00
Оценка:  0
Nikolas_Adver
не останавливайтесь, вам еще идти и идти на хyй, это далеко и без хлеба))))))
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