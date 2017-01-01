На праздновании Дня независимости в Киеве задержали три человека

Один мужчина залез на металлическую конструкцию и заявил, что у него есть граната. Еще у двух человек полиция нашла каннабис.

Во время празднования Дня независимости в Киеве полиция не зафиксировала серьезных нарушений, задержаны были только три человека. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко во время брифинга в субботу, 24 августа.

“Сейчас все спокойно. Прошли официальные мероприятия, а также марш ветеранов, который еще продолжается, прошли без существенных нарушений общественного порядка. Всего в торжествах по предварительным подсчетам приняли участие около 50 тысяч человек”, - сказал Андрей Крищенко.

По информации начальника столичной полиции, три человека задержаны. Один человек взобрался на металлическую конструкцию во время речи президента. Он заявил, что у него есть граната и отказывался спускаться.

“Человек, предварительно в состоянии алкогольного опьянения, упал с конструкции, и был задержана сотрудниками полиции. На него составлены два админпротокола, никаких запрещенных вещей при нем не было. Еще два человека были задержаны в пунктах проверки с веществом, похожим на каннабис”, - сказал Андрей Крищенко.

Также было одно ложное сообщение о минировании Майдана Независимости, по данному факту возбуждено уголовное производство.

“Полицейские продолжают нести службу по охране общественного порядка во время празднования Дня независимости. Задействованы до 2 тысяч правоохранителей”, - закончил Андрей Крищенко.

Напомним, что в Киеве прошли масштабные празднования в честь Дня независимости. Президент Владимир Зеленский произнес речь, в которой рассказал, что каждый его день начинается со сводки Генштаба о ситуации на Донбассе.

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