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В Киеве задержали поставщиков амфетамина военным

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Военная прокуратура Киевского гарнизона ликвидировала нарколабораторию, которая изготавливала психотропы.
Прокуратура ликвидировала нарколабораторию в Киеве
Прокуратура ликвидировала нарколабораторию в Киеве
vppnr.gp.gov.ua
 
Военная прокуратура Киевского гарнизона совместно с полицией Киевской области и СБУ задокументировали факт сбыта крупной партии наркотиков в Киеве. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.
 
Отмечается, что наркодилеров задержали во время передачи двух кг амфетамина для реализации, в том числе военнослужащим.
 
По данным прокуратуры, стоимость указанного количества амфетамина составляет около 800 тысяч ггивен.
 
Во время следственных действий также была ликвидирована нарколаборатория, с помощью которой изготавливались психотропы.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 307 УК (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от девяти до 12 лет с конфискацией имущества.

На данный момент они арестованы на 60 суток с возможностью внесения залога в размере более миллиона гривен.

На Луганщине ликвидировали три нарколаборатории

Ранее сообщалось, что в Запорожской области полицейские разоблачили группу наркоторговцев и изъяли крупную партию наркотиков.

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Теги: наркотики, фото, прокуратура, военные, наркоторговля
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Источник: korrespondent.net

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