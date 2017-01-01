В Киеве задержали поставщиков амфетамина военным
Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 307 УК (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от девяти до 12 лет с конфискацией имущества.
На данный момент они арестованы на 60 суток с возможностью внесения залога в размере более миллиона гривен.
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На Луганщине ликвидировали три нарколаборатории
Ранее сообщалось, что в Запорожской области полицейские разоблачили группу наркоторговцев и изъяли крупную партию наркотиков.
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