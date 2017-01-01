В Киеве задержали поставщиков амфетамина военным

Военная прокуратура Киевского гарнизона ликвидировала нарколабораторию, которая изготавливала психотропы.

Военная прокуратура Киевского гарнизона совместно с полицией Киевской области и СБУ задокументировали факт сбыта крупной партии наркотиков в Киеве. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

Отмечается, что наркодилеров задержали во время передачи двух кг амфетамина для реализации, в том числе военнослужащим.

По данным прокуратуры, стоимость указанного количества амфетамина составляет около 800 тысяч ггивен.

Во время следственных действий также была ликвидирована нарколаборатория, с помощью которой изготавливались психотропы.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 307 УК (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от девяти до 12 лет с конфискацией имущества.

На данный момент они арестованы на 60 суток с возможностью внесения залога в размере более миллиона гривен.

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На Луганщине ликвидировали три нарколаборатории

Ранее сообщалось, что в Запорожской области полицейские разоблачили группу наркоторговцев и изъяли крупную партию наркотиков.

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