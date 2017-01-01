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Не все станции метро Киева будут продавать и пополнять карты

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С сегодняшнего дня десять станций киевского метрополитена перестают обслуживают зеленые карты. Им на смену пришли Kyiv Smart Card.
На станции Площа Льва Толстого также продается QR-билет
На станции Площа Льва Толстого также продается QR-билет
Киевский метрополитен

В кассах десяти станций киевского метрополитена с 25 августа перестали продавать и пополнять проездные карточки метро, сообщается на сайте коммунального предприятия Киевский метрополитен.

По данным перевозчика, поскольку город внедряет электронный билет, карта метро больше не будет продаваться и не будет пополняться в кассах таких станций:

  • Крещатик (центральный выход)
  • Театральная
  • Майдан Незалежности
  • Академгородок (выход к магазину NOVUS)
  • Лесная (выход к ТЦ Дарынок)
  • Арсенальная
  • Теремки (выход к ТЦ Магеллан)
  • Сырец
  • Почайная (выход к улице Бандеры)
  • Площа Льва Толстого


Согласно сообщению, теперь в этих кассах можно приобрести и пополнить другую карту - Kyiv Smart Card. В то же время пользоваться старыми картами или жетонами на станциях еще можно.

В метрополитене добавили, что на станции Площа Льва Толстого также продается QR-билет.

Как известно, до 31 октября из обращения полностью выведут жетоны для проезда в метро.

Ранее появились фотографии, как в Киеве строят метро на Виноградарь.

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Теги: Метрополитен, метро, Киевское метро, метрополитен киев
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Источник: korrespondent.net

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