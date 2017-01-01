Не все станции метро Киева будут продавать и пополнять карты

С сегодняшнего дня десять станций киевского метрополитена перестают обслуживают зеленые карты. Им на смену пришли Kyiv Smart Card.

На станции Площа Льва Толстого также продается QR-билет Киевский метрополитен

В кассах десяти станций киевского метрополитена с 25 августа перестали продавать и пополнять проездные карточки метро, сообщается на сайте коммунального предприятия Киевский метрополитен.

По данным перевозчика, поскольку город внедряет электронный билет, карта метро больше не будет продаваться и не будет пополняться в кассах таких станций:

Крещатик (центральный выход)

Театральная

Майдан Незалежности

Академгородок (выход к магазину NOVUS)

Лесная (выход к ТЦ Дарынок)

Арсенальная

Теремки (выход к ТЦ Магеллан)

Сырец

Почайная (выход к улице Бандеры)

Площа Льва Толстого



Согласно сообщению, теперь в этих кассах можно приобрести и пополнить другую карту - Kyiv Smart Card. В то же время пользоваться старыми картами или жетонами на станциях еще можно.

В метрополитене добавили, что на станции Площа Льва Толстого также продается QR-билет.

Как известно, до 31 октября из обращения полностью выведут жетоны для проезда в метро.

Ранее появились фотографии, как в Киеве строят метро на Виноградарь.

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