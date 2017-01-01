Не все станции метро Киева будут продавать и пополнять карты
В кассах десяти станций киевского метрополитена с 25 августа перестали продавать и пополнять проездные карточки метро, сообщается на сайте коммунального предприятия Киевский метрополитен.
По данным перевозчика, поскольку город внедряет электронный билет, карта метро больше не будет продаваться и не будет пополняться в кассах таких станций:
- Крещатик (центральный выход)
- Театральная
- Майдан Незалежности
- Академгородок (выход к магазину NOVUS)
- Лесная (выход к ТЦ Дарынок)
- Арсенальная
- Теремки (выход к ТЦ Магеллан)
- Сырец
- Почайная (выход к улице Бандеры)
- Площа Льва Толстого
Согласно сообщению, теперь в этих кассах можно приобрести и пополнить другую карту - Kyiv Smart Card. В то же время пользоваться старыми картами или жетонами на станциях еще можно.
В метрополитене добавили, что на станции Площа Льва Толстого также продается QR-билет.
Как известно, до 31 октября из обращения полностью выведут жетоны для проезда в метро.
Ранее появились фотографии, как в Киеве строят метро на Виноградарь.
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