В Киеве жестко наказали “героя парковки”

Водитель припарковался на проходе.

В столице на Минском массиве возмущенные киевляне жестко наказали “героя парковки”, который припарковал свой автомобиль на проходе. Об этом передает Facebook-сообщество dtp.kiev.ua.

Читай также: Видео интервью "героя парковки", остановившего трамваи в Киеве на 2 часа

На лобовое стекло автомобиля нарушителя кинули использованный памперс. При этом содержимое памперса испачкало автомобиль “героя парковки”,

Автор публикации отметил, что это уже не первый случай неправильной парковки автомобиля этим горе-водителем. В этот раз его решили проучить радикальными методами.

Читай также: Кто достоин звания "Герой парковки сентября": ТОП-5 конкурсантов

"Картина маслом, на проходе ставит машину, не впервые ул. Панча, 7. Ее и выкатывали на середину дороги, и предупреждали не раз, чувак не понимает, он всегда ставит ее четко на проходе домой", - написал автор публикации.

Напомним, в Киеве владелец внедорожника напал на водителя троллейбуса. Элитное авто заблокировало движение общественного транспорта, а после сигнала водителя троллейбуса на него набросились с кулаками.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram