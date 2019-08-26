В Киеве из гранатомета обстреляли здание - СМИ

Объектом атаки стало здание, которое принадлежит ПАО Мостобуд. Снаряд попал в одно из окон на четвертом этаже.

В Киеве неизвестные выстрелили из гранатомета в фасад здания Мостобуда, расположенного на улица Паньковская, 5. Об этом ночью 26 августа сообщил Информатор

Отмечается, что инцидент произошел около 1.00. Снаряд попал в одно из окон на четвертом этаже здания, также повреждены стекла на третьем и пятом этажах.

Информации о жертвах и пострадавших в результате инцидента на данный момент нет.

На место происшествия прибыли полицейские. Они обнаружили поврежденный фасад здания, а также отстреляный тубус от ручного противотанкового гранатомета.

Предварительно, именно из этого оружия и произвели выстрел.

По данным источников Информатора, правоохранители разыскивают двух человек, которые скрылись на мопеде в неизвестном направлении.

В Киеве введен оперативный план Сирена.

Напомним, в Киеве ночью 13 июля неизвестный выстрелил из гранатомета в фасад здания телеканала 112 Украина.

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