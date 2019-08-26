В Киеве из горящего авто достали двух человек

BMW зацепил Chevrolet Lacetti, врезался в парапет подземного перехода и загорелся. Одна девушка погибла, еще двое парней пострадали.

На перекрестке проспекта Победы и улицы Гарматной в Киеве в ночь на 26 августа произошло смертельное ДТП, сообщает Информатор.

Около 4:40 автомобиль BMW зацепил Chevrolet Lacetti, врезался в парапет подземного перехода и загорелся. Одна девушка погибла, еще двое парней пострадали.

Как рассказал очевидец Николай, он ехал на своем автомобиле по проспекту Победы в сторону Нивок. На перекрестке с улицей Гарматной он увидел, что на противоположной стороне проспекта стоит BMW и дымится. Он перебежал дорогу и начал вытаскивать пострадавших. На пассажирских сидениях находились двое парней, а за рулем - девушка.

"В этот момент машина начала разгораться. Николай помог выбраться двоим пассажирам и потом начал доставать девушку. Она была пристегнута, но зажата. К сожалению, она уже была мертва. Также очевидцы пытались потушить машину до приезда пожарных, но автомобиль выгорел дотла", - говорится в сообщении.

На время работы экстренных служб движение по проспекту в сторону центра было перекрыто.

Правоохранители рассказали, что изначально было непонятно, из-за чего произошло ДТП. Однако после того, как машину полностью потушили, к ним подошел мужчина и сказал, что он является вторым участником аварии.

По предварительной информации, BMW ехал по проспекту в сторону центра, а Chevrolet поворачивал на улицу Гарматную. На пересечении улиц BMW по касательной зацепил Lacetti и выехал за пределы проезжей части. При этом водитель Chevrolet остановился через 150 метров после перекрестка. На его машине остался лишь небольшой след, а на месте столкновения лежал номерной знак.

Двоих пострадавших парней госпитализировали в больницу. Они оба находились в сознании.

Ранее сообщалось, что в Киеве водителю автобуса стало плохо за рулем и он врезался в автовоз с новыми легковыми машинами.

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