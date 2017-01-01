Злоумышленник, угрожая персоналу ружьем, разбил две витрины и забрал ювелирные украшения.

В Киеве мужчина, угрожая ружьем, ограбил ювелирный магазин в понедельник, 26 августа, в результате нападения никто не пострадал. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции столицы.

Отмечается, что при отсутствии охранника, мужчина разбил две витрины и забрал ювелирные украшения, угрожая персоналу ружьем.

"Происшествие случилось на улице Драйзера в Деснянском районе столицы. В ювелирный магазин зашел неизвестный мужчина с оружием. Он предупредил продавцов, что это разбойное нападение, и потребовал не сопротивляться. Правонарушитель разбил две витрины, забрал ювелирные украшения и скрылся", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве мужчина с оружием ограбил ювелирный магазин

Правоохранители провели первоочередные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия: осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, изъяли и обрабатывают видео с камер наблюдения. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в Черновцах продавщица ювелирного магазина украла украшений на миллион.

Также в Херсоне задержали главаря "голливудской" банды грабителей, которая в течение 2016 – 2018 годов ограбила 18 ювелирных магазинов.

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