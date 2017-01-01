Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве мужчина с оружием ограбил ювелирный магазин

Комментариев: 0
Злоумышленник, угрожая персоналу ружьем, разбил две витрины и забрал ювелирные украшения.
В столице ограбили ювелирный магазин
В столице ограбили ювелирный магазин
kyiv.npu.gov.ua

В Киеве мужчина, угрожая ружьем, ограбил ювелирный магазин в понедельник, 26 августа, в результате нападения никто не пострадал. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции столицы.

Отмечается, что при отсутствии охранника, мужчина разбил две витрины и забрал ювелирные украшения, угрожая персоналу ружьем.

"Происшествие случилось на улице Драйзера в Деснянском районе столицы. В ювелирный магазин зашел неизвестный мужчина с оружием. Он предупредил продавцов, что это разбойное нападение, и потребовал не сопротивляться. Правонарушитель разбил две витрины, забрал ювелирные украшения и скрылся", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели первоочередные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия: осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, изъяли и обрабатывают видео с камер наблюдения. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в Черновцах продавщица ювелирного магазина украла украшений на миллион.

Также в Херсоне задержали главаря "голливудской" банды грабителей, которая  в течение 2016 – 2018 годов ограбила 18 ювелирных магазинов.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, ограбление, оружие, фото, полиция, ювелирные изделия, ювелирные украшения, ограбление ювелирной лавки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь