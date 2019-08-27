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На Троещине под окнами многоэтажки нашли трупы женщины и ее собаки

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Обстоятельства трагедии выясняют полицейские.
На Троещине под окнами многоэтажки нашли трупы женщины и ее собаки
© kiev.informator.ua
Фото 1/4
  • Женщина и собака скончались на месте
  • Женщина и собака скончались на месте
  • Женщина и собака скончались на месте
  • Женщина и собака скончались на месте
На Троещине под окнами многоэтажки нашли трупы женщины и ее собаки
Женщина и собака скончались на месте
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В Киеве на улице Каштановой, 4, 26 августа около 20:00 под окнами 18-этажного дома обнаружили тело женщины. Предварительно, она выпрыгнула из окна квартиры на 7 этаже.

Об этом сообщает Информатор.

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Как выяснили правоохранители, женщина - 53-летняя местная жительница. По неизвестным причинам она взяла свою собаку и выпрыгнула с балкона вниз. От полученных травм она скончалась на месте. Также погибла и собака.

Предсмертную записку не нашли. Что именно произошло и подробности происшествия будут выяснять следователи.

Как сообщалось 18 июня, в Киеве беременная девушка выбросила кошку с 9-этажа.

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Теги: самоубийство, женщина, Киев
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