На Троещине под окнами многоэтажки нашли трупы женщины и ее собаки
В Киеве на улице Каштановой, 4, 26 августа около 20:00 под окнами 18-этажного дома обнаружили тело женщины. Предварительно, она выпрыгнула из окна квартиры на 7 этаже.
Об этом сообщает Информатор.
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Как выяснили правоохранители, женщина - 53-летняя местная жительница. По неизвестным причинам она взяла свою собаку и выпрыгнула с балкона вниз. От полученных травм она скончалась на месте. Также погибла и собака.
Предсмертную записку не нашли. Что именно произошло и подробности происшествия будут выяснять следователи.
Как сообщалось 18 июня, в Киеве беременная девушка выбросила кошку с 9-этажа.
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