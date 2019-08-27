Подземные ходы расположены на киевской базе баллистических ракет стратегического назначения.

В сети показали, как выглядят подземные ходы на ракетной базе в Киеве

В сети показали, как выглядят подземные ходы на ракетной базе в Киеве

В сети обнародовали свежие фото, которые показывают, как выглядят подземные ходы на базе баллистических ракет стратегического назначения.

Об этом сообщает администратор ресурса dtp.kiev.ua Владислав Антонов в Facebook.

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"Наследие тех далеких времен когда нашу страну боялись и уважали. Потом от ракет заставили отказаться за скромную компенсацию и помощь в утилизации. Примерно как если бы у меня отобрали винтовку за завтрак в MacDrive, без двойной котлеты", - написал Антонов.

По словам Антонова, в любом случае, мощная армия и система обороны является важным атрибутом государственности. Также он опубликовал показательные фотографии.

Как сообщалось, в апреле штаб ООС показал новейшие российские снаряды, которыми стреляют наемники.

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