В сети показали, как выглядят подземные ходы на ракетной базе в Киеве
В сети обнародовали свежие фото, которые показывают, как выглядят подземные ходы на базе баллистических ракет стратегического назначения.
Об этом сообщает администратор ресурса dtp.kiev.ua Владислав Антонов в Facebook.
Читай также: Ученые оценили размер ядерного арсенала США
"Наследие тех далеких времен когда нашу страну боялись и уважали. Потом от ракет заставили отказаться за скромную компенсацию и помощь в утилизации. Примерно как если бы у меня отобрали винтовку за завтрак в MacDrive, без двойной котлеты", - написал Антонов.
По словам Антонова, в любом случае, мощная армия и система обороны является важным атрибутом государственности. Также он опубликовал показательные фотографии.
Как сообщалось, в апреле штаб ООС показал новейшие российские снаряды, которыми стреляют наемники.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.