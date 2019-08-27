Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В сети показали, как выглядят подземные ходы на ракетной базе в Киеве

Комментариев: 2
Подземные ходы расположены на киевской базе баллистических ракет стратегического назначения.
В сети показали, как выглядят подземные ходы на ракетной базе в Киеве
© facebook/vlad.life
Фото 1/7
  • Украину заставили отказаться от ракет за скромную компенсацию
  • Украину заставили отказаться от ракет за скромную компенсацию
  • Украину заставили отказаться от ракет за скромную компенсацию
  • Украину заставили отказаться от ракет за скромную компенсацию
  • Украину заставили отказаться от ракет за скромную компенсацию
  • Украину заставили отказаться от ракет за скромную компенсацию
  • Украину заставили отказаться от ракет за скромную компенсацию
В сети показали, как выглядят подземные ходы на ракетной базе в Киеве
Украину заставили отказаться от ракет за скромную компенсацию
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В сети обнародовали свежие фото, которые показывают, как выглядят подземные ходы на базе баллистических ракет стратегического назначения.

Об этом сообщает администратор ресурса dtp.kiev.ua Владислав Антонов в Facebook.

Читай также: Ученые оценили размер ядерного арсенала США

"Наследие тех далеких времен когда нашу страну боялись и уважали. Потом от ракет заставили отказаться за скромную компенсацию и помощь в утилизации. Примерно как если бы у меня отобрали винтовку за завтрак в MacDrive, без двойной котлеты", - написал Антонов.

По словам Антонова, в любом случае, мощная армия и система обороны является важным атрибутом государственности. Также он опубликовал показательные фотографии.

Как сообщалось, в апреле штаб ООС показал новейшие российские снаряды, которыми стреляют наемники.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Da-Gabon    27.08.2019, 10:35
Оценка:  -4
Da-Gabon
Древние укры строили?
Jamz    27.08.2019, 10:27
Оценка:  -2
Jamz
что за силиконовое у*бище на фото?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь