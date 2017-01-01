Обстрелянный из гранатомета офис в Киеве принадлежит экс-регионалу

Также владелец офиса является президентом Федерации бокса.

К счастью, никто из людей не пострадал facebook.com/Владимир Продивус

Кабинет в здании “Мостобуда“ на улице Паньковской в Киеве, который вчера ночью обстреляли из гранатомета, принадлежит экс-нардепу от Партии регионов, президенту Федерации бокса Украины Владимиру Продивусу.

Об этом Продивус написал на своей странице в Facebook.

Читай также: В Киеве задержали стрелявшего в человека замглавы Федерации бокса - СМИ

“Переубедить меня сменить свои взгляды с помощью гранатомета - это глупость. Такие методы переговоров со мной не работают и никогда не работали“, - отметил Продивус.

При этом экс-регионал уточнил, что не скрывал своей поддержки политики президента Владимира Зеленского и его команды.

Как сообщалось 26 августа, полиция Киева открыла уголовное дело по статье теракт по факту обстрела из гранатомета здания на улице Паньковской.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.