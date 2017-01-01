Жители Осокорков сами ремонтируют дорогу, которой официально не существует

Дарницкая РГА пока не собралась взять дорогу на баланс.

Жители столичных Осокорков самостоятельно ремонтируют дорогу, “Киевавтодор“ не помогает, потому что официально этой дороги не существует.

Об этом сообщает телеканал “Киев“.

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Безымянный участок, соединяет улицу Чавдар и Коллекторную, им ежедневно пользуются тысячи автомобилистов, поскольку единственный альтернативный маршрут недавно перекрыли.

Чтобы залатать ямы по колено, киевляне за собственные деньги купили материалы, арендовали технику и приступили к работе.

За 6 часов более двух десятков жителей частных усадеб, на арендованной технике, самостоятельно отремонтировали более ста метров проблемной дороги.

Стоит отметить, что проблемы здесь появились еще в начале года. Из-за существенного увеличения массива, на основной улице, которая проходит мимо почти всех усадеб, все чаще стали возникать заторы.

“Дороги наши не рассчитаны на такой трафик. Самая главная транспортная артерия и, по сути, единственная, это улица Центральная. Она сейчас перегружена, особенно в выходные. Поэтому люди начали объезжать по этой улице“, - отметил основатель FB-сообщества Алексей Багнюк.

Разумеется, альтернативная дорога такой нагрузки не выдержала. И со временем повреждения на ней стали слишком серьезными.

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За все время там не было не то, что ремонтов, даже обычных инспекций жители массива так и не увидели. Как выяснилось, эта дорога вообще не имеет владельца. Дачники обратились к Дарницкой РГА, чтобы там дорогу взяли на баланс. Но, по словам Алексея Багнюка, из-за того, что в Дарницкой РГА пока нет головы, процесс “немного затормозился“.

Поэтому пришлось с проблемным участком пока разбираться самостоятельно. Хакан Озмен, поселившийся здесь после переезда из Турции, организовал местных водителей. Благодаря сообществу местных дачников в Facebook, начали собирать деньги.

Часть объезда уже отремонтировали, еще более километра остается в критическом состоянии. Осилят ли до конца люди начатый ремонт дороги, местные жители прогнозировать не берутся.

Как сообщалось 31 января 2018 года, на Закарпатье ромы собрали деньги и построили дорогу.

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