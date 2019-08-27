Мошенники пытались завладеть киевской усадьбой Миллера

Подозреваемым в незаконном отчуждении недвижимости сообщили о подозрении.

Столичная прокуратура объявила о подозрении мошенникам, незаконно отчуждили усадьбу Миллера из коммунальной собственности.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

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“Прокуратурой города Киева совместно с СУ ГУНП в Киеве и УЗЭ ДЗЭ НП Украины в ходе досудебного следствия разоблачены три человека, которые мошенническим путем завладели объектом коммунальной собственности на ул. Гоголевской в Киеве стоимостью более 9 млн грн“, - говорится в сообщении.

Как установлено следствием, указанные лица путем использования заведомо поддельных документов оформили на подконтрольную фирму здание в историческом центре города, так называемую усадьбу Миллера, построенную в конце 19 века.

Несколько лет назад здание было признано непригодным для проживания, после чего местными властями проведено отселение жителей за бюджетные средства, а сам объект был передан в управление коммунального предприятия “Спецжитлофонд“.

Незаконное оформление права собственности на недвижимый объект дало право мошенникам на оформление земельного участка, на котором он расположен. При этом стоимость земли значительно превышает стоимость самого здания.

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Во вторник, 27 Августа 2019 года, по результатам расследования трем злоумышленникам объявлено подозрение по ч. 4 ст.190 УК Украины (Мошенничество).

Кроме того, по ходатайству прокуратуры города Киева, поданного в интересах коммунального предприятия “Спецжитлофонд“, на дом наложен арест с запретом совершения любых действий. Следствие в уголовном производстве продолжается.

Как сообщалось, в Киеве в интересах “ЛДНР“ расхищали коммунальную недвижимость.

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