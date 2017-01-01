В Киеве неизвестный сбил полицейского и скрылся с места ДТП

Копа немедленно госпитализировали.

Сегодня, 27 августа, на улице Антоновича в Киеве неизвестный водитель сбил полицейского напротив торгового центра Ocean Plaza. Об этом сообщает facebook-сообщество Киев Оперативный.

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Очевидцы говорят, что водитель осуществил наезд на сотрудника полиции, а после этого немедленно скрылся с места происшествия. Примечательно, что он даже не остановился.

Сбитый полицейский на протяжении нескольких минут лежал на дороге. Свидетели ДТП оказали пострадавшему первую помощь и вызвали скорую помощь. Прибыв на место, медики диагностировали у полицейского предварительно легкие травмы, но все же решили его госпитализировать.

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В Киеве введен план “Перехват”. Копы разыскивают легковой автомобиль марки Hyundai Matrix темно-синего цвета с номерами АІ 2330 ІЕ.

Напомним, конфликт автомобилистов в Киеве закончился стрельбой. Мужчины не смогли поделить дорогу.

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