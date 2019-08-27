В Киеве водитель Hyundai сбил полицейского и скрылся

В Киеве веден план Перехват. Правоохранители разыскивают автомобиль Hyundai Matrix синего цвета.

В Киеве возле торгового центра Ocean Plaza водитель за рулем автомобиля Hyundai Matrix сбил патрульного полицейского и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает Информатор во вторник, 27 августа.

Отмечается, что пострадавший правоохранитель некоторое время не поднимался с земли. Ему вызвали скорую, а его напарник отправился в погоню за нарушителем. Но на данный момент его не задержали.

"Все силы сейчас направлены на его поиск. В Киеве веден план Перехват. Разыскивают Hyundai Matrix синего цвета с номерами АИ 2330 ИЕ", – говорится в сообщении.

Что касается состояния полицейского, то его состояние стабильное, он получил незначительные травмы и на данный момент находится в больнице для более детального осмотра.

На месте работали медики, три экипажа патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.

Ранее в столкновении двух легковых автомобилей возле села Гоголев под Киевом погиб сотрудник полиции и его семилетняя пассажирка.

Также сообщалось, в Киеве женщина на внедорожнике Audi врезалась в машину патрульных.

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