На столичных улицах, где уже несколько лет ведется борьба с незаконными МАФами, теперь появились зеленые палатки от Киевской горадминистрации.

В Киеве вместо незаконных МАФов во всех районах начали появляться зеленые палатки с надписью “КП Городской магазин”, которые являются законными и установлены по инициативе городских властей. Об этом сообщает Информатор во вторник, 27 августа.

В палатках не продают алкоголь и сигареты. Там можно приобрести различные безалкогольные напитки, мороженое и различные продукты для перекуса. Продавец сразу предоставляет договор, который подтверждает, что торговая точка находится на этой локации абсолютно законно.

Согласно информации от КП Городской магазин, в городе насчитывается около 500 палаток. Наибольшее количество объектов сезонной мелкорозничной торговой сети размещены в Деснянском районе, их 112, чуть меньше в Днепровском районе - 106 мест. Наименьшее количество торговых точек в Подольском районе - 15, а также в Голосеевском и Печерском - по 30 объектов в каждом районе. В других районах столицы количество палаток варьируется от 30 до 75.

По мнению директора КП Городской магазин, благодаря этому можно будет предупредить размещение незаконных объектов сезонной торговли прошлых лет. Кроме того, по договорам с функциональным назначением “безалкогольные напитки и мороженое” коммунальное предприятие заплатит в бюджет Киева паевое участие в содержании объекта благоустройства за предпринимателя.

Cмотрите фотогалерею: Вместо МАФов в Киеве появились палатки мэрии

Напомним, что ранее в Киеве возле метро Шулявская снесли МАФы.

Также сообщалось, что в Киеве горели торговые павильоны.

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