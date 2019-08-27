Таксист в Киеве изнасиловал и обокрал пассажирку

Женщина поздно ночью ехала домой на такси, когда водитель ее изнасиловал и отобрал золотые украшения. Таксиста задержала полиция.

В Киеве полиция задержала таксиста, который изнасиловал и обокрал пассажирку. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киеве во вторник, 27 августа.

“В полицию за помощью обратилась 33-летняя жительница Голосеевского района, которая сообщила, что ее изнасиловали и обокрали. При этом потерпевшая указала на таксиста, который поздно ночью подвозил ее домой”, - указано в сообщении.

Сотрудники уголовного розыска сразу же начали необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

“Благодаря камерам видеонаблюдения удалось установили автомобиль, на котором женщина уехала из ресторана. За считанные часы мы нашли и владельца транспортного средства. Мужчина признался, что в ту ночь таксовал действительно подвозил потерпевшую домой. По словам задержанного, женщина была в состоянии алкогольного опьянения, поэтому он решил воспользоваться ее беспомощностью: изнасиловал пострадавшую и забрал у нее золотые украшения”, - рассказал замначальника отдела Голосеевского управления полиции Дмитрий Линнык.

Полицейские задержали злоумышленника. Известно, что подозреваемый - ранее не судимый 41-летний житель Киевской области.

“Следователи уже сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Сейчас в суде решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Кроме того, начато уголовное производство по факту кражи - по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до пяти лет заключения”, - добавили в полиции.

Напомним, что ранее под Киевом двое мужчин похитили и изнасиловали женщину.

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