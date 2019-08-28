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В Киеве ходил мужчина с перерезанным горлом. 18+

Комментариев: 2
На Окружной из машины выбросили мужчину с перерезанным горлом. Пострадавший ходил и просил помощи, но скончался от потери крови.
Пострадавший скончался
Пострадавший скончался
Информатор

Ночью 28 августа в Киеве, на Окружной дороге из автомобиля выбросили мужчину с перерезанным горлом. В таком состоянии он прошел несколько десятков метров, пытаясь просить помощи у проезжающих мимо машин, но умер от потери крови. Об этом сообщает Информатор.

"По словам водителя, который был очевидцем происходящего, он двигался по Окружной дороге и увидел на обочине парня. Он шел неровной походкой и пытался остановить другие автомобили. Сначала мужчина подумал, что парень пьян и просто хочет, чтобы его кто-нибудь подвез домой. Однако, мужчина все же остановился и вышел из автомобиля. Когда он подошел ближе к парню, то увидел, что тот держится за шею, а его одежда вся промокла от крови. Водитель попытался оказать пострадавшему хоть какую-то помощь, но все его попытки оказались тщетны. Перед смертью парень произнес слово "такси" однако мужчина так и не понял, был тот водителем или пассажиром", - сообщает издание.

Другие свидетели рассказали, что видели, как парня выбросили на обочину из автомобиля Daewoo Lanos серого цвета.

На месте работали несколько экипажей патрульной полиции, следственно-оперативная группа, кинологи и криминалисты.

Правоохранители устанавливают личности злоумышленников и ищут автомобиль, который, возможно, был местом преступления.

Напомним, в Киеве возле станции метро нашли труп. Мужчина лежал разутым на газоне, а рядом находились его кроссовки. Труп обнаружили полицейские метрополитена.

 

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Теги: Киев, смерть, видео, фото, мужчина, ранение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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atos    28.08.2019, 10:32
Оценка:  -4
atos
Прелести гейропейской столицы )))
Зарин_и_Зоман    28.08.2019, 10:52
Оценка:  0
Зарин_и_Зоман
В Рио-де-Жанейро съездите, сударь. Напишете потом тут, если останетесь живы. Киев - не худший город.
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