Киевлянка оставила детей в закрытой квартире на 11 дней: ей грозит пожизненное

Горе-мать может попасть в тюрьму на пожизненный срок.

Вчера, 27 августа, в Голосеевском суде Киева начался судебный процесс по обвинению горе-матери, которая оставила на 11 дней своих детей в закрытой квартире. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

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В декабре 2016 года 21-летняя киевлянка оставила своего годовалого сына и 2-летнюю дочь в закрытой квартире без воды и пищи на 11 дней. Мальчик умер, а девочку удалось спасти.

Прокурор просит у суда пожизненный срок для подсудимой. Действия женщины квалифицируют как умышленное убийство малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Несмотря на неоспоримые доказательства ее вины, горе-мать в суде не раскаялась и вины не признала.

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Окончательный приговор суд огласит завтра, 29 августа.

Напомним, под Одессой в квартире повесился 8-летний мальчик. Обстоятельства гибели ребенка выяснит полиция.

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