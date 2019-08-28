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Киевлянка оставила детей в закрытой квартире на 11 дней: ей грозит пожизненное

Комментариев: 2
Горе-мать может попасть в тюрьму на пожизненный срок.
Горе-мать не раскаялась
Горе-мать не раскаялась
kyiv.gp.gov.ua

Вчера, 27 августа, в Голосеевском суде Киева начался судебный процесс по обвинению горе-матери, которая оставила на 11 дней своих детей в закрытой квартире. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

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В декабре 2016 года 21-летняя киевлянка оставила своего годовалого сына и 2-летнюю дочь в закрытой квартире без воды и пищи на 11 дней. Мальчик умер, а девочку удалось спасти. 

Прокурор просит у суда пожизненный срок для подсудимой. Действия женщины квалифицируют как умышленное убийство малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Несмотря на неоспоримые доказательства ее вины, горе-мать в суде не раскаялась и вины не признала.

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Окончательный приговор суд огласит завтра, 29 августа.

Напомним, под Одессой в квартире повесился 8-летний мальчик. Обстоятельства гибели ребенка выяснит полиция.

 

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Теги: Киев, столица, дети, горе-мать, суд
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Комментариев (2)
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LERMI_    28.08.2019, 12:45
Оценка:  -1
LERMI_
адмін закрийте будь - ласка коментарії в темах де освітлюються такі події, смерть дитини не привід для дискусії
Зарин_и_Зоман    28.08.2019, 12:35
Оценка:  -2
Зарин_и_Зоман
И вновь рубрика "Украина. Их нравы."
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