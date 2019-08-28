Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве водитель-нарушитель вместе с правами предъявил копам героин

Комментариев: 1
Инцидент случился вчера, 27 августа.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В столице водитель, который нарушил правила дорожного движения, вместе с водительским удостоверением предъявил полицейским пакетик героина. Об этом передает Страна, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Читай также: В Греции задержали рекордную партию синтетического наркотика

Инцидент случился вчера, 27 августа в центре Киева на Аллее Героев Крут. Патрульные остановили автомобиль марки BMW, водитель которого грубо нарушил ПДД. Копы попросили предъявить документы.

Требование водитель выполнил - вытащил права и техпаспорт в кожаной обложке и передал правоохранителям. Патрульные заметили в одном из отделений пакетик с белым веществом. На место вызвали следственно-оперативную группу и пригласили понятых.

Читай также: СБУ "накрыла" этническую наркогруппировку

Нарушитель начал заметно нервничать и даже сказал, что ему подбросили наркотики патрульные. Экспертиза показала, что в пакетике был героин.

Теперь мужчине грозит до 3 лет тюрьмы по ч.1 ст.309 УК Украины - "Хранение и перевозка наркотиков без цели сбыта".

Напомним, Аваков предложил продать РФ изъятый в Украине героин и кокаин. Арсен Аваков пошутил касательно РФ и наркотиков. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: героин, Киев, ПДД, курьез
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Sancho-s    28.08.2019, 17:11
Оценка:  +1
Sancho-s
Премию герою (Дарвина)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь