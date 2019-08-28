В Киеве водитель-нарушитель вместе с правами предъявил копам героин

Инцидент случился вчера, 27 августа.

В столице водитель, который нарушил правила дорожного движения, вместе с водительским удостоверением предъявил полицейским пакетик героина. Об этом передает Страна, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

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Инцидент случился вчера, 27 августа в центре Киева на Аллее Героев Крут. Патрульные остановили автомобиль марки BMW, водитель которого грубо нарушил ПДД. Копы попросили предъявить документы.

Требование водитель выполнил - вытащил права и техпаспорт в кожаной обложке и передал правоохранителям. Патрульные заметили в одном из отделений пакетик с белым веществом. На место вызвали следственно-оперативную группу и пригласили понятых.

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Нарушитель начал заметно нервничать и даже сказал, что ему подбросили наркотики патрульные. Экспертиза показала, что в пакетике был героин.

Теперь мужчине грозит до 3 лет тюрьмы по ч.1 ст.309 УК Украины - "Хранение и перевозка наркотиков без цели сбыта".

Напомним, Аваков предложил продать РФ изъятый в Украине героин и кокаин. Арсен Аваков пошутил касательно РФ и наркотиков.

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