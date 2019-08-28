В Киеве водитель сломал шлагбаум и сбил пешехода

У мужчины обнаружилось множество справок о различных психических болезнях. Водительских прав у него не было.

В Киеве на улице Маршала Тимошенко водитель сломал шлагбаум, а также сбил местного жителя, который пытался заблокировать автомобиль. Об этом накануне сообщил Киев Оперативный в Facebook.

Утверждается, что мужчина уже во второй раз сломал этот шлагбаум возле дома 29Б, при том что он в нем не живет.

"Все это видел один из жителей дома, который вызвал полицию и заблокировал авто. Водитель, не дожидаясь полиции, просто нажал на педаль газа и сбил мужчину. Как оказалось, за рулем находился гражданин с множеством справок о различных психических болезнях и отсутствием водительского удостоверения. Он не является жителем дома", – говорится в сообщении.

В комментариях к посту мужчину называют "неадекватом", который на протяжении нескольких лет устраивает аварийные ситуации на дорогах Киева.

"Знакомый типок. Помните, пару лет назад по Киеву рассекал SsangYong по встречке и полиция его ловила. И уже тогда у него не было водительского удостоверения, и как видите ему все сошло с рук. Потом он бежал от полиции в Вышгород, где разбил Prius, и тоже сошло с рук. Сойдёт и теперь?", – написал в комментарии Юрий Пидлисный.

"Старый известный столичный неадекват. Прав у него никогда не было", – добавил Юрий Луцив.

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Ранее полиция в Киеве задержала пьяного водителя, сбившего сотрудника полка полиции особого назначения №2 на ул. Василия Касияна на Теремках.

Также сообщалось, что таксист в Киеве изнасиловал и обокрал пассажирку.

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