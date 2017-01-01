В Киеве мужчину сбили грузовик и автобус

Пострадавший скончался еще до приезда "скорой", а водитель грузовика, который первым сбил пешехода, скрылся.

В ночь на пятницу, 30 августа, на Броварском проспекте в Киеве произошла смертельная авария. Грузовик сбил мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте, после чего пешехода откинуло на встречный пассажирский автобус, сообщает Информатор.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Инцидент случился около 02:30. По словам очевидцев, грузовая машина двигалась по направлению в сторону станции метро Черниговская и сбила мужчину, который перебегал проезжую часть. От удара тело откинуло на пассажирский автобус, который ехал в противоположном направлении и разбило его лобовое стекло.

Пострадавший скончался еще до приезда "скорой". А транспорт, который первым сбил погибшего, скрылся с места происшествия, не дождавшись полиции и медиков.

Водитель автобуса сообщил, что он не мог избежать столкновения с человеком, так как все произошло внезапно и от удара об грузовой автомобиль тело подлетело очень высоко. Позже стало известно, что правоохранители разыскивают автомобиль участника аварии, который сбил мужчину. Это Mercedes с номерами АВ 8530 СТ или АВ 5797 ЕС.

Ни пассажиры автобуса, ни водитель не пострадали. Личность погибшего пока не установили, прохожие рассказали, что на вид ему до около 40 лет. На месте работали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и медики. Детали случившегося устанавливаются.

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