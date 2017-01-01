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В Киеве на ходу загорелся трамвай с пассажирами

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По предварительным данным, в кабине водителя вспыхнула проводка.
К счастью, никто не пострадал
К счастью, никто не пострадал
скриншот из видео

В Киеве в районе станции метро Минская на ходу загорелся трамвай с пассажирами. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Об этом сообщает Киев-Оперативный.

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По предварительным данным, причиной пожара могло стать замыкание в кабине водителя. К счастью, никто не пострадал.

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"Сегодня вечером недалеко от станции метро Минская загорелся трамвай. Причем, вспыхнула кабина водителя, видимо замыкание. В этот момент внутри трамвая находились люди. К счастью, двери открыли и все выбежали. Огонь потушили" - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в киевском трамвае отказали тормоза. В панике пассажиры выпрыгивали прямо на ходу.

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Теги: трамвай, Киев, пожар, минская
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