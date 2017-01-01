В Киеве снесут 140 могил на кладбище животных

На Русановке разроют котлован из-за реконструкции Шлихтеровского канализационного коллектора.

В мэрии подтвердили планы о перезахоронении могил домашних животных со стихийного кладбища на Русановке из-за реконструкции Шлихтеровского канализационного коллектора.

Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на КГГА.

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“Здесь будет разрыт котлован, в зону проведения работ попадают около 140 могил. Хозяевам похороненных животных нужно приехать на место и, если могила попадает в зону проведения работ, обратиться до 10 сентября в КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений“, чтобы решить вопрос с перезахоронением, контакты ответственных лиц есть на объявлениях, размещенных на кладбище“, — сообщают в КГГА.

Все работы будут выполняться бесплатно управлением ритуальных услуг, а также перевозка тел животных для кремации. Урны с прахом и надгробные памятники будут храниться в помещениях нового кладбища на ул. Пуховской до момента его ввода в эксплуатацию.

Как сообщалось, в апреле в Киеве горел приют для кошек.

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