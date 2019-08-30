В Киеве прогремел взрыв: Горят склады

Опубликовано видео с места ЧП в столице.

В Дарницком районе Киева утром в пятницу, 30 августа, произошел взрыв.

Запись об этом появилась соцсетях, изначально ее опубликовали на канале KlymenkoTimeв Telegram.

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На канале также уточнили точный адрес взрыва в столице. По сведениям журналистов, там находятся склады. На место уже прибыли чрезвычайные службы.

“На Дарнице в Киеве произошел взрыв в районе улиц Николая Хвылевого и Полесской. В этой зоне находятся нежилые помещения, склады. Прибыли пожарные“, - пишет автор.

Как сообщалось 28 августа, киевлянин пострадал от взрыва электронной сигареты.

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