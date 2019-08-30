Киевляне вышли на акцию под Министерство здравоохранения
Под стенами Министерства здравоохранения в Киеве 30 августа активисты устроили акцию с целью продемонстрировать благодарность Ульяне Супрун и ее команде за проделанную работу.
Перед этим пользователи в социальных сетях запустили хэштег ДякуюУляна.
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Днем 29 августа исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что написала заявление об увольнении на имя нового премьер-министра Алексея Гончарука.
Позже вечером на первом заседании Совета нового созыва на должность руководительницы МЗ была назначена Зоряна Скалецкая.
Радио Свобода ведет прямую трансляцию с места события:
Как сообщалось 13 августа, с требованием отставки Супрун пикетировали Офис президента.
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