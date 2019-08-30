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Киевляне вышли на акцию под Министерство здравоохранения

Комментариев: 1
Ульяна Супрун работала исполняющей обязанности министра здравоохранения с июля 2016 года.
Ульяна Супрун написала заявление об увольнении
Ульяна Супрун написала заявление об увольнении
скриншот видео

Под стенами Министерства здравоохранения в Киеве 30 августа активисты устроили акцию с целью продемонстрировать благодарность Ульяне Супрун и ее команде за проделанную работу.

Перед этим пользователи в социальных сетях запустили хэштег ДякуюУляна.

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Днем 29 августа исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что написала заявление об увольнении на имя нового премьер-министра Алексея Гончарука.

Позже вечером на первом заседании Совета нового созыва на должность руководительницы МЗ была назначена Зоряна Скалецкая.

Радио Свобода ведет прямую трансляцию с места события:

Как сообщалось 13 августа, с требованием отставки Супрун пикетировали Офис президента.

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Теги: УльянаСупрун, Минздрав
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Комментариев (1)
Woodbrother    30.08.2019, 17:59
Оценка:  +1
Woodbrother
Новый ЗЕ министр здравоохранения не имеет медицинского образования вообще. Это так ЗЕ, что просто чудо.
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