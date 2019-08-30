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В Киеве таксисту перерезала горло семья нелегалов

Комментариев: 4
Парня 22 лет убили одним ударом кухонным ножом в шею - он скончался от кровопотери. Убийцей оказался гражданин Молдовы, находившийся в Украине нелегально.
Таксисту на киевской окружной перерезала горло семья нелегалов с младенцем
Таксисту на киевской окружной перерезала горло семья нелегалов с младенцем
kiev.informator.ua

Полиция раскрыла убийство мужчины на Окружной дороге в Киеве. Об этом рассказал на брифинге начальник полиции Киева Андрей Крищенко в пятницу, 30 августа.

Потерпевший оказался таксистом, но ни документов, ни телефона у него не нашли. Мужчина 1997 года рождения получил один удар обычным кухонным ножом по шее и быстро скончался от кровопотери.

Похищенную машину Toyota Corolla 2017 года выпуска полиция нашла в нескольких километрах от места преступления примерно к 10 часам утра. Параллельно в полицию поступило сообщение от службы такси о том, что человек не выходит на связь.

Подозреваемый в смертельном ранении таксиста был задержан в одном из населенных пунктов Киево-Святошинского района Киевской области. Им оказался гражданин Молдовы 1985 года рождения, живший нелегально вместе со спутницей и четырехмесячным ребенком.

Убийца попросил подвезти и остановил автомобиль в достаточно безлюдном, как ему показалось месте, где и нанес удар. Пострадавшему удалось покинуть машину, а нападавший сел за руль и попросту поехал домой. Полиция считает, что и сожительница, и ребенок были вместе с убийцей в машине, поскольку на одежде обоих найдены следы крови. Женщина также задержана.

Гражданин Молдовы похитил у потерпевшего два телефона и всего лишь 70 грн. По словам Крищенко, он не подумал, что расчет в этой службе такси безналичный. Орудие убийства злоумышленник выбросил в траву, полиция его нашла.

Мужчине инкриминируют ч.2 ст.115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). По словам Крищенко, речь идет об убийстве из корыстных мотивов (п.6 указанной статьи). Кроме того, правоохранители проверяют задержанного на совершение других преступлений, поскольку подозревают, что часть вещей, найденных в его доме, - краденные.

Напомним, что ранее в Сумах мужчина убил и закопал сына.

Также сообщалось, что в центре Днепра нашли труп женщины без головы.

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Теги: Киев, Молдова, полиция, убийство, такси, таксист, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Антибес    30.08.2019, 19:21
Оценка:  0
Антибес
Фы фсёфрёти,путинские посипаки!Такое может быть только в Маскве!А у нас у Киеве всё нормаз! :-)
Ira0955    30.08.2019, 19:14
Оценка:  0
Ira0955
Захyячить мразоту!!!
Антибес    30.08.2019, 19:24
Оценка:  0
Антибес
Не волнуйся пидop в бабушкиных труселях.Об тебя никто марать рук не станет.Сам от СПИДа скопытишься скоро,энкопрезный потсяра. :-)
Meritus    30.08.2019, 18:49
Оценка:  +1
Meritus
Цигани?
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