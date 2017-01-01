В Киеве масштабный пожар охватил новую многоэтажку

Причина возгорания пока не известна.

Информации о пострадавших нет

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В субботу, 31 августа, в Киеве произошел масштабный пожар на строительстве одного из жилых комплексов.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, публикуя фото с места ЧП.

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“Серьезный пожар в Киеве на ул. Бережанская, 15: горит 100м. кв. утеплителя на строительстве ЖК “Бережанский“. На месте бойцы ГСЧС. Причины устанавливаются“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось 30 августа, в Киеве прогремел взрыв - горели склады.

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